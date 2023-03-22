Остон Мэттьюс поздравил Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по случаю выхода на второе место в истории НХЛ по количеству голов.
«Ови, с выходом на второе место в гонке лучших голеадоров в истории! Удачи в погоне за Уэйном Гретцки», — сказал Мэттьюс.
Отметим, что американский нападающий стал лишь третьим игроком в новейшей истории Национальной хоккейной лиги, кому покорилась отметка в 60 голов за сезон. Мэттьюс забил ровно 60 в 73 встречах чемпионата-2021/2022. Первым стал Александр Овечкин, забросивший 65 шайб в сезоне-2007/2008. На это российскому форварду потребовалось 82 матча. Вторым этой отметки достиг нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, забивший 60 голов в 82 встречах чемпионата-2011/2012.
Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»:
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