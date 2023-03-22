Тамбиев: у «Адмирала» нет права на ошибку? Не надо таких слов говорить

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что имеет много различных планов по поводу пятой игры серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом». В четвёртом матче серии во Владивостоке «Адмирал» уступил казанцам в овертайме со счётом 1:2. Победную шайбу забросил Александр Радулов.
«Есть ли какие-то намётки перед следующем матчем, в котором не будет права на ошибку? У меня очень много мыслей. Вы даже себе представить не можете, сколько у меня мыслей. У нас есть право на ошибку. Не надо таких слов говорить. Я не люблю этих громких слов. Будет игра, будем играть», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 22 марта 2023
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:15
-
15:02
-
14:50
-
14:36
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
10:58
-
10:45
-
10:30
-
10:04
-
09:50
-
09:20
-
09:06
-
08:35
-
08:30