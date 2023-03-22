Тамбиев: у «Адмирала» нет права на ошибку? Не надо таких слов говорить

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что имеет много различных планов по поводу пятой игры серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом». В четвёртом матче серии во Владивостоке «Адмирал» уступил казанцам в овертайме со счётом 1:2. Победную шайбу забросил Александр Радулов.

«Есть ли какие-то намётки перед следующем матчем, в котором не будет права на ошибку? У меня очень много мыслей. Вы даже себе представить не можете, сколько у меня мыслей. У нас есть право на ошибку. Не надо таких слов говорить. Я не люблю этих громких слов. Будет игра, будем играть», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.