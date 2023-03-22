Найт: «Авангарду» хочется быстрее решить вопрос с выходом в полуфинал Кубка Гагарина

Канадский форвард «Авангарда» Корбан Найт рассказал о четвёртом матче серии плей-офф с «Металлургом». Напомним, омичи лидируют в серии со счётом 3-0.

«Ожидания от четвёртой игры? «Металлург» – играющая и очень опытная команда. Много ребят из её состава играло в прошлом году в финале Кубка Гагарина. Они знают, как побеждать, и горды тем, какой клуб представляют. Прекрасно понимаем, что четвёртая игра будет очень тяжёлой, особенно если учитывать то, что соперник играет дома. Что ж, это будет серьёзный вызов для нас. Хотелось бы поскорее решить вопрос с выходом в полуфинал Кубка Гагарина, чтобы получить больше времени на отдых. Но, повторюсь, матч будет крайне тяжёлым.

В голове не закрадывалась мысль, что лучше завершить серию у себя дома, при переполненных трибунах? Нет. В плей-офф всегда нужно завершать серию как можно скорее, вне зависимости от того, где это произойдёт: дома или на выезде. Мы хотим сделать это в следующем матче и пройти дальше», — приводит слова Найта Allhockey.

Следующий матч серии пройдёт завтра, 23 марта, в Магнитогорске.