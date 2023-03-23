Кросби вышел на четвёртое место в НХЛ по сезонам с 30+ голами за один клуб

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:2.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился капитан команды Сидни Кросби, который сегодня достиг отметки в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ. Проводящий всю карьеру в составе «Питтсбурга» канадский форвард покорил эту отметку в 11-й раз в НХЛ и вышел на четвёртое место в лиге по сезонам с 30+ голами за один клуб.

Рекорд лиги по этому показателю принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (17), второе место занимает Горди Хоу (14 сезонов в «Детройте»), топ-3 замыкает Бобби Халл (13 в «Чикаго»).

Четвёртое место наряду с Кросби делит целая группа игроков, в которую в том числе входит Марио Лемье (11 в «Питтсбурге»), а также Люк Робитайл и Марсель Дионн (по 11 за «Лос-Анджелес»), Джером Игинла (11 в «Калгари»), Брайан Троттье (11 в «Айлендерс») и Стив Айзерман (11 в «Детройте»).