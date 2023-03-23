Вайсфельд: в серии с «Торпедо» СКА подтвердил свой высокий уровень

Известный хоккейный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд подвёл итоги серии между Торпедо и СКА. Питерский клуб одержал сухую победу в серии со счётом 4-0.
«Уверенная победа СКА со счётом 4-0 в серии. Собственно, такого результата можно было ожидать по той причине, что торпедовцы, наверное, самый удобный соперник для СКА. Они играют в открытый хоккей и позволяют сопернику атаковать, в свою очередь, тоже. С другой стороны, торпедовцы очень неплохо выглядели и основная проблема «Торпедо» в этой серии — это плохая реализация своих моментов. Армейцы подтвердили свой уровень, сыграли очень уверенно и даже в последней игре, когда казалось бы, матч «вытащить» сложно, проигрывая 1:3 в третьем периоде, забросили четыре шайбы подряд, это в общем-то говорит об уровне команды. Сейчас у СКА будет преимущество, в том, что они смогут отдохнуть больше, чем соперники и лучше подготовиться к финалу конференции», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».
СКА первым среди всех клубов КХЛ прошёл в финал конференции, где будет играть с победителем серии ЦСКА — «Локомотив».
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