Захаркин: хоккей «Торпедо» — это не новаторство, Ларионов просто в курсе всех тенденций

Бывший тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин не считает, что «Торпедо» играло в бесшабашный хоккей и отметил современный стиль руководства главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.

«Я думаю, Игорь — разумный человек, нельзя сказать, что его команда играла в атакующий и бесшабашный хоккей. Это два разных термина. Любой тренер понимает: как был ни играла команда в атаке, надо хорошо обороняться. Другое дело, что Ларионов позволяет игрокам больше рисков, подключает, например, защитников к атаке. Но это современный хоккей, сейчас так играют. Я не думаю, что это безрассудство. Просто философия тренера. Давно доказано: вход в зону с владением шайбы намного эффективнее, чем просто вброс шайбы в зону. Это же очевидно. Или подключение защитника к атакующим действиям — тоже не новая мода. Эти моменты давно в тренде. Ларионов применяет их в «Торпедо», молодец.

Понимаете, такой хоккей позволяет самим игрокам лучше развиваться. Это тоже бесспорно и доказано. Другой вопрос, что результат в конечном итоге даёт сумма мастерства хоккеистов. Какой бы прогрессивной ни была тактика и подход тренеров, всё равно выиграет более мастеровитая и организованная команда. У неё больше шансов. Во многих странах сейчас играют в атакующий хоккей. Это не какое-то новаторство. Ларионов просто в курсе всех тенденций. Он старается привить эти идеи игрокам», — цитирует Захаркина «РБ Спорт».

Ранее руководство «Торпедо» сообщило, что сохранит весь тренерский штаб команды под руководством Игоря Ларионова на следующий сезон КХЛ. Это был первый сезон для Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».