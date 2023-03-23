«Торпедо» сохранит весь тренерский штаб во главе с Ларионовым на следующий сезон

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что клуб сохранит весь тренерский штаб команды на следующий сезон КХЛ. В тренерский штаб нижегородского клуба под руководством Игоря Ларионова входят Андрей Козырев, Михаил Васильев, олимпийский чемпион Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов.

«Нельзя сказать, что не получилось что-то одно. Наверное, сегодня не хватило концентрации. Никаких претензий к ребятам нет. Игра была «от ножа», но хоккей есть хоккей. Не думаю, что можно говорить о том, что счёт в серии мог бы быть другим. Проиграли 0-4, этого уже не изменить. Мы всё проанализируем, сделаем выводы, в следующем году вернёмся более сильными.

В целом я доволен результатами сезона. Мы играли неплохо, заняли четвёртое место на Западе в регулярке, впервые за долгое время прошли первый раунд плей-офф. У нас очень молодая команда, она получила бесценный опыт, который поможет ей прогрессировать. Я благодарен всему тренерскому штабу во главе с Игорем Николаевичем, без него эти результаты были бы невозможны. На следующий сезон тренерский штаб остаётся целиком», — цитирует Харламова ТАСС.

В первом раунде плей-офф КХЛ нижегородский клуб обыграл московское «Динамо» в шести матчах. После этого «Торпедо» уступило в полуфинале Западной конференции КХЛ питерскому СКА с общим счётом в серии 0-4. Это был первый сезон Ларионова на посту главного тренера нижегородского клуба.