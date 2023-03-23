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Получивший травму капитан «Авангарда» Шарипзянов обратился к болельщикам

Получивший травму капитан «Авангарда» Шарипзянов обратился к болельщикам
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после травмы в матче с «Металлургом» (4:1) обратился к болельщикам. Напомним, в третьем периоде 27-летнему игроку обороны коньком порезало руку, и хоккеист быстро отправился в раздевалку.

«Дорогие болельщики! Спасибо за поддержку и переживания. У меня всё хорошо. Готовимся дальше и будем смотреть, как всё будет развиваться», — приводит слова Шарипзянова телеграм-канал «ястребов».

В регулярном сезоне Дамир сыграл за омский клуб 66 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков. В плей-офф-2023 Шарипзянов за девять встреч отметился 4 (1+3) результативными очками.

«Ястребы» в финале Восточной конференции сыграют с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».

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