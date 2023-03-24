Худобин допускает результативную ошибку в своём первом матче после возвращения. Видео

В момент публикации новости в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного сезона НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс».

Российский голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Антон Худобин участвует в своём первом матче в Национальной хоккейной лиге с января 2022 года. В первом же периоде на 11-й минуте он допускает грубую ошибку, которая привела к голу Конора Шири.

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Напомним, 36-летний россиянин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго» 3 марта. В нынешнем сезоне Худобин в НХЛ не выступал, проведя 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.