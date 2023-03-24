Лебрюн: если НХЛ хочет провести Кубок мира, придётся делать его без России

Журналист и инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал о планах Национальной хоккейной лиги по Кубку мира — 2024.

«Да, в НХЛ хотят провести Кубок мира. Но обстоятельства, существовавшие в момент, когда они отложили Кубок мира — 2024, есть и сейчас: а именно спецоперация России (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). А это приведёт к такому решению: я думаю, если игроки действительно хотят продавить идею Кубка мира по хоккею, НХЛ придётся провести турнир лучших из лучших без России, потому что европейские хоккейные федерации не захотят участвовать в турнире с Россией», — приводит слова Лебрюна TSN.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что НХЛ перенесёт Кубок мира, который планировалось провести в феврале 2024 года. Причина заключалась в неспособности разрешить вопрос с участием сборной России.