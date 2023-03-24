Панин — о Хмелевски: сначала подумал: «Господи, кто это вообще такой?»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об американском нападающем команды Александре Хмелевски. Защитник уфимцев рассказал, как отреагировал на легионера, когда тот стал игроком юлаевцев.

«Когда Саша только пришёл в команду, я подумал: «Господи, кто это вообще такой?». Я говорю не про личные качества, а профессиональные. Я ему это потом рассказывал: «Сань, но прошло какое-то время, месяц-два-три, и ты раскрылся, как цветок». То, каким он приехал и на какой уровень вышел под конец сезон, это огромная разница. Он большой красавчик, проделал огромную работу. Как человек Саша очень классный, здорово вписался в наш коллектив. Все им очень довольны. Думаю, он собой тоже», — приводит слова Панина Sport24.

Напомним, 13 марта Хмелевски продлил контракт с «Салаватом» на один год. В ходе сезона-2022/2023 американец стал лидером уфимцев, завершив регулярный чемпионат лучшим снайпером команды. Кроме того, он набрал больше всех очков и забил больше всех голов в составе «Салавата» в плей-офф.