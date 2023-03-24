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Панин — о Хмелевски: сначала подумал: «Господи, кто это вообще такой?»

Панин — о Хмелевски: сначала подумал: «Господи, кто это вообще такой?»
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об американском нападающем команды Александре Хмелевски. Защитник уфимцев рассказал, как отреагировал на легионера, когда тот стал игроком юлаевцев.

«Когда Саша только пришёл в команду, я подумал: «Господи, кто это вообще такой?». Я говорю не про личные качества, а профессиональные. Я ему это потом рассказывал: «Сань, но прошло какое-то время, месяц-два-три, и ты раскрылся, как цветок». То, каким он приехал и на какой уровень вышел под конец сезон, это огромная разница. Он большой красавчик, проделал огромную работу. Как человек Саша очень классный, здорово вписался в наш коллектив. Все им очень довольны. Думаю, он собой тоже», — приводит слова Панина Sport24.

Напомним, 13 марта Хмелевски продлил контракт с «Салаватом» на один год. В ходе сезона-2022/2023 американец стал лидером уфимцев, завершив регулярный чемпионат лучшим снайпером команды. Кроме того, он набрал больше всех очков и забил больше всех голов в составе «Салавата» в плей-офф.

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