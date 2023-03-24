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Радулов стал четвёртым игроком в истории КХЛ, набравшим 100+ очков в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов забросил шайбу в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции с «Адмиралом» (1:2, 3-2). Это очко стало для опытного форварда 100-м в розыгрышах Кубка Гагарина.

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, Радулов стал лишь четвёртым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, который сумел набрать 100+ результативных баллов в плей-офф. Лидирует по этому показателю бывший нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин (172). Выше Радулова находятся одноклубник Вадим Шипачёв (118) и экс-одноклубник Занис Зарипов (128).

Лучшие бомбардиры в истории плей-офф:

1. Сергей Мозякин — 172 очка;

2. Данис Зарипов — 128;

3. Вадим Шипачёв — 118;

4. Александр Радулов — 100;

5. Никита Гусев — 95.