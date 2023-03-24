Радулов стал четвёртым игроком в истории КХЛ, набравшим 100+ очков в плей-офф
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов забросил шайбу в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции с «Адмиралом» (1:2, 3-2). Это очко стало для опытного форварда 100-м в розыгрышах Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
24 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Лисовец) – 35:01 (5x5) 0:2 Чебыкин (Берлёв) – 37:26 (5x5) 1:2 А. Радулов (Лямкин, Юдин) – 51:15 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, Радулов стал лишь четвёртым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, который сумел набрать 100+ результативных баллов в плей-офф. Лидирует по этому показателю бывший нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин (172). Выше Радулова находятся одноклубник Вадим Шипачёв (118) и экс-одноклубник Занис Зарипов (128).
Лучшие бомбардиры в истории плей-офф:
1. Сергей Мозякин — 172 очка;
2. Данис Зарипов — 128;
3. Вадим Шипачёв — 118;
4. Александр Радулов — 100;
5. Никита Гусев — 95.
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