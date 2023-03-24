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Тренер «Адмирала»: если не возьму Кубок Гагарина, сезон в минус. Иначе для чего я работаю?

Тренер «Адмирала»: если не возьму Кубок Гагарина, сезон в минус. Иначе для чего я работаю?
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался после победы в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (2:1, 2-3) и поделился мнением о нынешнем сезоне.

«Доволен ли я сезоном «Адмирала»? Один тренер уже отвечал на такой вопрос, фамилию не хочу называть… Если я Кубок Гагарина не возьму, то, конечно, оценю сезон в минус. Иначе для чего я работаю? Всегда в ВХЛ говорил, что мне плей-офф неинтересен, мне интересен Кубок Петрова. Правда, мы в раздевалке «Адмирала» не произносим «Кубок Гагарина», пока не до этого. Вот если пройдём «Ак Барс», тогда будем произносить. Наклейку какую-нибудь наклеим в раздевалку», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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