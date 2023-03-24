«Никакой паники». Билялетдинов прокомментировал неожиданное поражение от «Адмирала»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Адмиралом» (1:2, 3-2).
«Такая игра была интересная. Мы предполагали, что соперник агрессивно начнёт. В первом периоде сыграли не так, как должны были. Неплохой второй период, а в третьем мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Но не забили, готовимся дальше.
Не считаю, что на третий период мы подавленными вышли. Забили, и ещё могли забить. Билялов игру провёл хорошо, с начала и до конца. Всё нормально с ним, его падение в первом периоде никак на него не повлияло. Большинство сломалось? Видно, что соперник защищается очень агрессивно. К сожалению, мы не справляемся с этим. Будем думать, что-то менять. Никакой паники нет из-за второй поездки во Владивосток, едем играть. Конечно, мы не привыкли к перелётам, в отличие от «Адмирала». Но ситуация такая есть, и нужно из неё выходить, вот и всё», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 24 марта 2023
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