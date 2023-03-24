Билялетдинов: «Авангард» уже отдыхает? Мы ничего не можем изменить, правильно?
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Адмиралом» (1:2, 3-2).
«Потенциальный соперник по следующему раунду «Авангард» уже отдыхает? Мы ничего не можем изменить, правильно? У нас идёт хорошая серия с «Адмиралом». Радулов — он мастер, игрок, который умеет забивать, он умеет это делать. Согласен, что и другие должны больше забивать. Ребята стараются, но пока не получается.
Проклятое первое место в регулярке? Я об этом не думал, мне кажется, что первое место — это неплохо. А проклятое или не проклятое — будем ломать! Серия ещё продолжается», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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