Форвард «Ак Барса» Лукоянов вышел на 3-е место по матчам плей-офф в составе одного клуба

Для нападающего «Ак Барса» Артёма Лукоянова вчерашний матч с «Адмиралом» (1:2) стал 128-м в плей-офф КХЛ. Форвард вышел на третье место в списке лидеров по количеству игр в розыгрышах Кубка Гагарина в составе одного клуба, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лидером по этому показателю является защитник Евгений Бирюков, сыгравший 152 матча в плей-офф КХЛ за «Металлург». На втором месте расположился его одноклубник нападающий Денис Платонов с 138 матчами в плей-офф. На четвёртом месте находится голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин с 127 матчами. Замыкает пятёрку Сергей Мозякин, проведший 123 матча в плей-офф за «Металлург».

Шестой матч серии «Ак Барс» — «Адмирал» пройдёт завтра, 26 марта, во Владивостоке и начнётся в 10:00 по мск.