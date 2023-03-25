«Лететь во Владивосток. Кому это надо?» Защитник «Ак Барса» — о поражении от «Адмирала»

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев считает, что в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции с «Адмиралом» (1:2) казанскому клубу не хватило удачи в завершении атак.

«Все были запредельно настроены и понимали, что нельзя отдавать эту игру, потому что лететь во Владивосток восемь часов. Кому это надо? Поэтому все были настроены на победу. Бились и старались, ловили шайбы на себя. Фарт был не на нашей стороне: в пустые могли забивать, но не получалось и прочее. Уже нечего говорить. Что есть, то есть. Нужно готовиться к следующей игре

Какие ожидания от встречи во Владивостоке? Надо выигрывать – это без сомнений. Тренеры подскажут, как действовать и что поменять. Разберём эту игру, будем выходить и биться», – цитирует Евсеева Metaratings.ru.

Отметим, что третий период прошедшего матча «Ак Барс» выиграл по броскам со счётом 17:0, однако смог забить лишь одну шайбу в большинстве. Шестой матч серии пройдёт завтра, 26 марта, во Владивостоке и начнётся в 10:00 по мск.