Агент Черных: куда легионерам деваться? В НХЛ они не нужны, в Европе получат в разы меньше

Хоккейный агент Александр Черных рассказал об особенностях рынка свободных агентов в КХЛ и отдельно отметил роль легионеров в клубах лиги.

«1 мая в КХЛ откроется рынок свободных агентов. Можно будет ожидать повышения цен на игроков? Рынок определяет, сколько стоит игрок. Не думаю, что будет повышение. Например, на рынок выходит пять центральных нападающих хорошего уровня, а их нужно десять. Соответственно, зарплата будет больше. Если выйдет пятнадцать защитников, а чтобы закрыть позиции надо десять, то цена будет рыночной или даже меньше. И всё зависит от уровня хоккеиста. На тех игроков, которые хорошо провели сезон, будет особый спрос, и цена автоматически увеличится. Будет некий аукцион – кто больше дал, того и тапки, образно говоря.

Повлияет ли уменьшение лимита на цену на легионеров в КХЛ? Зависит от того, как иностранцы провели сезон. На тех, кто хорошо отыграл, спрос будет. А если говорить про тех, кто провёл посредственный сезон… Лучше взять российского игрока, чем иностранца, который не тянет. А насчёт увеличения зарплаты, то почему им надо платить больше? При переговорах с «Автомобилистом» по поводу Стефана Да Коста мы обсуждаем те же суммы. Вот клуб предложит большие деньги иностранцу, а команду не сформирует. Это как купить гоночную машину и ездить по бездорожью. Легионеру в том числе нужны хорошие партнёры, чтобы давать результат. И куда иностранцам деваться? Если попросят больше, то подпишут другого, а места только три. В НХЛ они не нужны, в Европе получат в три-четыре раза меньше, чем здесь», — цитирует Черных «РБ Спорт».

Напомним, в следующем сезоне в КХЛ будет ужесточён лимит на легионеров. Каждый клуб может иметь в заявке не более трёх иностранных хоккеистов.