Никитин оценил действия голкипера Исаева, который чуть не подрался с форвардом ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в пятом матче плей-офф КХЛ с ЦСКА (1:0, 2-3).
«Егор Аверин — это опытный парень, взрослый. Поэтому, прежде всего, он внёс солидность в игру звена и команды. У Чеховича первый год, высокие требования. Я надеюсь, что это время на адаптацию. Нам не хочется, чтобы он свалился в штопор. Мы даём ему отдохнуть. На свежести он может реализовать свои сильные качества.
Исаева выводили из себя и он может расплескать эмоции в таких моментах, как со Слепышевым? Это тоже опыт. Молодой парень. Это только дураки не учатся на своих ошибках, а мы все люди и учимся на своих ошибках. Рашид поговорит с ним, подскажет, и мы скорректируем», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 марта 2023
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