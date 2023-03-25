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Сергей Фёдоров после проигрыша «Локомотиву» вспомнил фразу легендарного Скотти Боумэна

Сергей Фёдоров после проигрыша «Локомотиву» вспомнил фразу легендарного Скотти Боумэна
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (0:1, 3-2).

«После двух периодов давление скапливалось на площадке. Игра шла до гола. К сожалению, не мы забили, а нам забили. Те моменты, которые мы создали, — они качественные. И большинство было. Не вижу больших проблем по нашей игре. Очень хотели сегодня выиграть, играли правильно. Хороший матч, с нашей точки зрения, по горячим следам. Парни молодцы, делали правильные вещи, но и соперник не дремал. Это плей-офф, отличная пора для решительных действий. В следующей встрече будем более решительно действовать, нас ничто не держит. Как мой наставник, учитель, да и вообще классный человек говорил: «С собой свою коробку и свой дворец не возьмёшь». Поэтому на выезде тоже надо выигрывать. Это сказал Скотти Боумэн.

Речь не обо мне, «Детройте» или Скотти. Да, это рутина, работа. Сегодня это эмоции, завтра уже прошедший вариант. Здесь тренерский штаб включается в работу и готовит команду к следующему шагу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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