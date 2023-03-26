Расписание матчей плей-офф КХЛ 26 марта

Сегодня, 26 марта, пройдёт очередной матч второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

«Адмирал» в единственном матче дня во Владивостоке примет «Ак Барс». Встреча стартует в 10:00 мск. В первом матче сильнее оказались казанцы. Дальневосточная команда, уступая с середины первого периода, смогла отыграться, однако всё равно потерпела поражение — 2:3. Во второй встрече «Ак Барс» одержал волевую победу со счётом 2:1. В третьем матче команды не забили голов в основное время, а в овертайме сильнее оказались «моряки» — 1:0. В четвёртой встрече всё также решилось в дополнительное время. На этот раз сильнее оказались казанцы — 2:1 ОТ. Пятый матч остался за «Адмиралом» — 2:1. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Ак Барса».