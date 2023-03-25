«Питтсбург» — «Вашингтон». Овечкин поспорит с Кросби за плей-офф

Игра с «пингвинами» может стать определяющей в борьбе за плей-офф. Воспользуются ли «столичные» спадом соперника?

26 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 26 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.64, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.26. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (26.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 26 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 26 марта состоятся целых 11 матчей. В одном из них на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге местный «Питтсбург Пингвинз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

За последние шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» победил «Колорадо» (5:2). Во всех остальных встречах он проиграл в основное время и немало пропустил. За этот период времени в ворота «пингвинов» забросили 23 шайбы. Сами они забили только 14 голов.

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Два из них записал на свой счёт Сидни Кросби. Голы стали для него 547-м и 548-м соответственно. Таким образом, капитан «Питтсбурга» поднялся на 30-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В текущем сезоне он набрал 85 очков — забросил 31 шайбу и отдал 54 результативные передачи.

Таким образом, Кросби вышел на четвёртое место в НХЛ по количеству сезонов с 30+ голами за один клуб. Эта отметка покорилась ему в 11-й раз. Капитан «Питтсбурга» в каждом сезоне набирает в среднем более одного очка за матч. Помогает ему держать высочайший уровень Евгений Малкин.

36-летний хоккеист также регулярно радует результативностью. На его счету 74 очка в текущем сезоне. Нападающий отметился 24 голами и 50 голевыми пасами в 71 матче. Тем самым он улучшил рекорд среди россиян по количеству сезонов с 50+ голевыми передачами. На счету Малкина теперь семь таких сезонов.

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«Вашингтон» тоже добыл очень плохие результаты в последних шести матчах регулярного чемпионата. Он одержал лишь две победы — в матчах с «Баффало» (5:4 Б) и располагающимся в самом низу сводной таблицы НХЛ «Чикаго» (6:1). Также уступил в дополнительное время одному из главных аутсайдеров — «Коламбусу» (6:7 ОТ).

Во всех остальных случаях подопечные Питера Лавиолетта потерпели поражения в основное время и много пропустили. За этот период они пропустили 27 шайб. Впрочем, и сами «столичные» забили немало — 25 голов. В девяти из них принял непосредственное участие Александр Овечкин.

Капитан «Вашингтона» отметился четырьмя результативными передачами и пятью заброшенными шайбами. Забитый в последней встрече с «Чикаго» гол стал для Овечкина 41-м в этом сезоне. Таким образом, он вышел на второе место в истории НХЛ по заброшенным шайбам для игроков в возрасте 37+ лет. До рекорда Горди Хоу осталось три гола.

Также Овечкин побил рекорд по количеству сезонов с 40+ голами. Теперь на его счету 13 таковых. В конце концов, к данному часу на счету россиянин 821 шайба в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 73 гола. Овечкин заряжен, и добавляет ему мотивации борьба за попадание в плей-офф.

«Питтсбург» является одним из главных конкурентов «столичных». Сейчас «Кэпиталз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от идущих на восьмом месте «пингвинов» солидное — четыре очка. При этом у соперника есть матч в запасе.

Однако грядущая встреча может в корне поменять расклад дел. Она очень важна для обеих команд. Потому выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Обе команды подходят к встрече не в лучшем тонусе, с чередой поражений. Похоже, всё будет зависеть от характера. Предлагаем проверить ТБ 6 шайб за коэффициент 1.85.

У обеих команд отчётливо проглядываются проблемы оборонительного плана. Но забивают они много и регулярно. К тому же недавно восстановился от повреждения и провёл выдающийся матч с «Чикаго» результативный защитник «столичных» Джон Карлсон. Пропустивший целых 36 матчей игрок отметился заброшенной шайбой и голевым пасом.

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История девяти последних очных встреч также на стороне результативного исхода. В шести из них команды забрасывали на двоих не менее шести шайб. Будет интересно посмотреть за принципиальным соперничеством между Кросби и Овечкиным. Воспользуется ли капитан «столичных» ослабленностью «пингвинов»?

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 26 марта 2023 года

Обе команды на последнем отрезке сезона выступают неудачно. В то же время в хорошей форме находятся капитаны «Питтбурга» и «Вашингтона». Они бьют рекорды, радуя результативностью и повышая боевой дух своих команд. История очных встреч и мотивации в виде борьбы за место в плей-офф предвосхищают интересный хоккей и большое количество заброшенных шайб.



Ставка: тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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