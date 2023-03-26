Тамбиев: я устал, как не уставал нигде. Даже представить не могу, как устали игроки

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (2-4) и сообщил о сильной усталости.
«Я этого весь сезон не говорил: я устал, как не уставал нигде, ни в одной команде. Я даже себе представить не могу, как устали они [игроки «Адмирала»] с этими перелётами постоянными, недосыпание. Я просто респектирую, я уважаю этих игроков. Я горд, что поработал с такими игроками. Они окрепли в этом сезоне и возмужали. Во всех отношениях: в человеческом факторе, в хоккейном, в психологии, в философии. Это кропотливый труд изо дня в день в плане видеособраний или тренировочном процесса.
Поднять их психологию, философию, что они могут. Они могут пройти Уфу, что могут играть на равных с «Ак Барсом». Если бы они чуть-чуть почувствовали, что не могут — ничего этого не было. Молодцы, что они правильно всё восприняли. Большое им спасибо», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 26 марта 2023
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