«Думал матчей 20 сыграют и потухнут». Глава Нижегородской федерации хоккея — о «Торпедо»

Президент Нижегородской федерации хоккея Владимир Федосов оценил сезон «Торпедо» и серию плей-офф со СКА (0-4).

«Был в числе скептиков идеи романтичного хоккея Игоря Ларионова? Скорее, да. Думал матчей двадцать сыграют, а потом как обычно потухнут. Но они молодцы, коллектив подобрали хороший, выступили более, чем достойно.

Чемпионские «Динамо» проходили через легендарный Пинск, а Ларионов ушёл от каторжных сборов? От пинсков уже давно практически все команды отошли, но все равно мы же видим, что физически в серии со СКА команда подсела. Но не хватило не только чуть-чуть физики. С длиной скамейки были проблемы, травмированные пошли, а заменить некем. Вот Питер по ходу плей-офф только прибавляет. А почему? Вот выбывает Яшкин, а у них готова замена. Есть кого поставить. А в «Торпедо» только обойма из 22-х человек – и всё.

Шансов пройти дальше, по сути, не было? Почему же. Могло качнуться в их сторону. Но забивать же надо. Мастерство нужно. Понятно, Игорь им прививает хоккей, в который он сам играл. Но партнеры, кто были – ассы мирового класса: Крутов, Макаров, Фёдоров, Козлов.

С трибуны игра «Торпедо» захватывала? Захватывала. Как среднюю проходили, как в чужой зоне крутили-вертели, но оборону ещё никто не отменял. Очень много провалов. Из-за этого на вратарей в плей-офф огромная нагрузка выпадает. Но это не упрёк, а возможность для дальнейшего прогресса. Всё же объяснимо: ребята — молодцы, здорово играли, старались, опыт приобрели. Думаю, сейчас Игорь по этому моменту сделает правильные выводы», — цитирует Федосова «РБ Спорт».

Ранее, бывший голкипер СКА Сергей Черкас оценил игру нижегородского «Торпедо» в серии со СКА.