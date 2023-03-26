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Николай Жердев объяснил причину своего ухода из белорусского клуба

Николай Жердев объяснил причину своего ухода из белорусского клуба
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Двукратный чемпион мира по хоккею, российский нападающий Николай Жердев объяснил свой уход из белорусской команды «Динамо-Молодечно».

«Никто со мной контракта не расторгал. Соглашение с «Динамо-Молодечно» было с открытой датой. Команда попала в плей-офф, завершила своё выступление в первом раунде. Изначально между сторонами был такой договор: как только заканчивается плей-офф, мы расстаёмся по обоюдному согласию. Выполнили ли передо мной финансовые обязательства? Да, всё хорошо, я благодарен клубу. Спасибо болельщикам и всей организации», — сказал Жердев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

38-летний форвард сыграл за белорусский клуб в регулярке 32 матча, в которых набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф Жердев провёл один матч без набранных очков. «Динамо-Молодечно» уступило в 1/4 финала белорусской Экстралиги солигорскому «Шахтёру» со счётом 2-4 в серии.

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