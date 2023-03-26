Николай Жердев объяснил причину своего ухода из белорусского клуба

Двукратный чемпион мира по хоккею, российский нападающий Николай Жердев объяснил свой уход из белорусской команды «Динамо-Молодечно».
«Никто со мной контракта не расторгал. Соглашение с «Динамо-Молодечно» было с открытой датой. Команда попала в плей-офф, завершила своё выступление в первом раунде. Изначально между сторонами был такой договор: как только заканчивается плей-офф, мы расстаёмся по обоюдному согласию. Выполнили ли передо мной финансовые обязательства? Да, всё хорошо, я благодарен клубу. Спасибо болельщикам и всей организации», — сказал Жердев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
38-летний форвард сыграл за белорусский клуб в регулярке 32 матча, в которых набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф Жердев провёл один матч без набранных очков. «Динамо-Молодечно» уступило в 1/4 финала белорусской Экстралиги солигорскому «Шахтёру» со счётом 2-4 в серии.
- 26 марта 2023
-
18:42
-
18:27
-
18:21
-
18:12
-
17:49
-
17:34
-
17:19
-
17:05
-
17:00
-
16:36
-
16:23
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
13:56
-
13:40
-
13:24
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:38
-
12:21
-
12:19
-
12:03
-
11:47
-
11:25
-
10:55