Голкипер Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры.
«Ещё год назад после подписания контракта я уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но моё физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Время пришло.
Были ли какие-то переживания внутри? У меня был целый год, чтобы подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеётся). Прямо сейчас чувствую себя нормально.
Есть ли мысли о том, что делать дальше? Пока конкретных мыслей нет. Хочется отдохнуть и уделить больше времени семье.
Ни о чём не жалею. В этом плане я счастливый человек — добился в хоккее всего, о чём мечтал. НХЛ? Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось — ничего страшного», — приводит слова Кошечкина «Спорт-Экспресс».
40-летний вратарь становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году.
- 27 марта 2023
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:42
-
12:32
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:57
-
11:31
-
11:09
-
11:00
-
10:39
-
10:22
-
10:01
-
09:47
-
09:42
-
09:22
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
08:00
-
06:54
-
05:46
-
04:07
-
03:34
-
02:02
- 26 марта 2023
-
23:20
-
23:00
-
22:36
-
22:22