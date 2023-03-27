Экс-вратарь клубов КХЛ и сборной России Константин Барулин продлил контракт со шведским клубом третьего дивизиона «Борас», сообщает официальный сайт команды.

38-летний голкипер перешёл в шведский клуб в сезоне-2021/2022 и провёл за «Борас» 37 матчей, в которых одержал 32 победы с 93,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,34.

В сезоне-2022/2023 Барулин сыграл в 26 встречах, где одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 93,8. Константин принял участие в семи матчах квалификации за право выхода во вторую по силе лигу Швеции «Аллсвенскан», однако «Борас» уступил в серии «Бодену» со счётом 2-3.

Барулин является чемпионом мира по хоккею среди молодёжных команд (2003), бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею (2007), чемпионом мира 2012 года.

Напомним, ранее сегодня, 27 марта, стало известно, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры.