Агент Василия Кошечкина отреагировал на решение своего клиента завершить карьеру

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы Сергея Мозякина и Василия Кошечкина, прокомментировал решение 40-летнего голкипера завершить игровую карьеру.
«Понятно, что до бесконечности играть нельзя. У Василия Кошечкина, как и у ранее завершившего карьеру Сергея Мозякина, прекрасные результаты: по два Кубка Гагарина, золото Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Сергей — вообще уникальный по статистике игрок, вряд ли кто-то подберётся к нему в ближайшее время. Василий – абсолютно топовый вратарь современности в КХЛ. Оба – легенды и занимают достойные места в нашем хоккее, это не обсуждается. Вася, как я понимаю, пока возьмёт паузу, отдохнёт физически и психологически, а потом, уверен, вернётся трудиться в хоккей на определённую должность. Сергей уже работает в хоккее.
Что поделать, такие моменты наступают, от них никуда не деться. Будем следить за дальнейшей карьерой двух замечательных хоккеистов. Хочется пожелать обоим только удачи, а Василия ещё и поздравить с 40-летием», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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