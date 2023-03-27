ФХР поздравила Кошечкина с 40-летием и пожелала успехов в связи с окончанием карьеры

Федерация хоккея России в своём телеграм-канале поздравила голкипера Василия Кошечкина с 40-летием и пожелала ему успехов в связи с окончанием карьеры.

«Олимпийский чемпион Пхёнчхана, чемпион мира 2009 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014 и 2016), вратарь сборной России Василий Кошечкин сегодня — в день своего рождения — объявил о завершении карьеры.

Мы поздравляем Василия с 40-летием и желаем дальнейших успехов и удачи во всём. Спасибо за отличный хоккей, за ворота на замке, за каждый сыгранный матч. Это было блистательно!», — сказано в сообщении.

Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал завершение Кошечкиным карьеры.