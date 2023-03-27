ФХР поздравила Кошечкина с 40-летием и пожелала успехов в связи с окончанием карьеры
Поделиться
Федерация хоккея России в своём телеграм-канале поздравила голкипера Василия Кошечкина с 40-летием и пожелала ему успехов в связи с окончанием карьеры.
«Олимпийский чемпион Пхёнчхана, чемпион мира 2009 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014 и 2016), вратарь сборной России Василий Кошечкин сегодня — в день своего рождения — объявил о завершении карьеры.
Мы поздравляем Василия с 40-летием и желаем дальнейших успехов и удачи во всём. Спасибо за отличный хоккей, за ворота на замке, за каждый сыгранный матч. Это было блистательно!», — сказано в сообщении.
Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал завершение Кошечкиным карьеры.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
13:40
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:42
-
12:32
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:57
-
11:31
-
11:09
-
11:00
-
10:39
-
10:22
-
10:01
-
09:47
-
09:42
-
09:22
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
08:00
-
06:54
-
05:46
-
04:07
-
03:34
-
02:02
- 26 марта 2023
-
23:20
-
23:00
Партнерский контент