Директор «Металлурга» — о закрытии аэропорта в Магнитогорске: отправили информацию в КХЛ

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что клуб направил в КХЛ информацию о временном закрытии аэропорта в Магнитогорске.

«Мы отправили об этом информацию в КХЛ. С учётом этого там будут составлять календарь», — приводит слова Гомоляко ТАСС.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Магнитогорск будет закрыт на реконструкцию на период с 1 июня по 18 сентября 2023 года.

Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 «Магнитка» набрала 83 очка после 68 матчей и закончила регулярку на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В Кубке Гагарина «Металлург» в первом раунде был сильнее «Автомобилиста» 4-3 в серии. В полуфинале Востока подопечные Ильи Воробьёва всухую проиграли омскому «Авангарду» 0-4 в серии.