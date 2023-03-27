Директор «Металлурга» — о закрытии аэропорта в Магнитогорске: отправили информацию в КХЛ

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что клуб направил в КХЛ информацию о временном закрытии аэропорта в Магнитогорске.
«Мы отправили об этом информацию в КХЛ. С учётом этого там будут составлять календарь», — приводит слова Гомоляко ТАСС.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Магнитогорск будет закрыт на реконструкцию на период с 1 июня по 18 сентября 2023 года.
Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 «Магнитка» набрала 83 очка после 68 матчей и закончила регулярку на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В Кубке Гагарина «Металлург» в первом раунде был сильнее «Автомобилиста» 4-3 в серии. В полуфинале Востока подопечные Ильи Воробьёва всухую проиграли омскому «Авангарду» 0-4 в серии.
- 27 марта 2023
-
14:41
-
14:17
-
14:09
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:42
-
12:32
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:57
-
11:31
-
11:09
-
11:00
-
10:39
-
10:22
-
10:01
-
09:47
-
09:42
-
09:22
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
08:00
-
06:54
-
05:46