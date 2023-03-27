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Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков уволен из клуба

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков уволен из клуба
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Как стало известно «Чемпионату», первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков уволен из магнитогорского клуба.

Специалист работал в команде с октября 2019 года. Тогда «Металлург» расторг контракт с Геннадием Величкиным, после чего назначил Ласькова.

Как тогда отмечалось, Ласьков — выходец из Группы компаний ПАО «ММК», обладающий большим управленческим опытом. В последние годы перед назначением являлся председателем попечительского совета профессионального баскетбольного клуба «Динамо» (Магнитогорск).

Наивысшим достижением «Металлурга» при Ласькове был финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Тогда магнитогорцы в семи матчах уступили ЦСКА — 3-4. Дважды команда выходила во второй раунд (2020/2021,2022/2023) и ещё один раз вылетала на стадии первого раунда (2019/2020).

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