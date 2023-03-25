Почему Воробьёва решили сделать крайним? Разбираем вылет «Металлурга» из плей-офф КХЛ

«Металлург», вырвав семиматчевую серию первого раунда у «Автомобилиста», следом не справился с «Авангардом» и уступил всухую, вылетев из плей-офф КХЛ. Как это часто бывает в медиапространстве, всех собак моментально начали вешать на главного тренера Илью Воробьёва, решив сделать крайним именно его.

«Авангард» с победой, они были в деталях лучше. Прежде всего в реализации, наказывали нас за малейшую ошибку. Мы свой атакующий потенциал до конца не смогли раскрыть из-за того, что соперник очень плотно играл. У нас большинство бросков пришлось в них.

«Авангард» играл так же, как в прошлогодних сериях. В прошлом году мы просто смогли пробить их вязкую оборону, а сейчас нет. Плюс парень у них добавился, Владимир Ткачёв. Он – мастер. Ничего нового «Авангард» нам не предложил», — говорил сам Илья Петрович после игры.

Специалист, дважды выигрывавший с «Металлургом» Кубок Гагарина, абсолютно прав. Омск продолжил действовать по наработанным ранее лекалам Боба Хартли. Просто у Дмитрия Рябыкина в начале регулярки сразу по нескольким причинам не сложилось, а Михаил Кравец следом попал в нужную волну.

Так в чём же главные причины неудачного выступления «Магнитки»? Только ли в работе Ильи Воробьёва, которая якобы каким-то образом поменялась после прошлогоднего финала Кубка Гагарина с ЦСКА, в котором уральцы уступили в семи матчах? И это, кстати, ещё одно достижение Воробьёва-тренера. Многие ли специалисты столь регулярно доводят свои команды до главной стадии турнира?

В нынешнем проигрыше «Металлурга» есть сразу несколько причин. Клуб в течение сезона стрясали внутренние передряги, а здесь уже надо спрашивать с руководства в лице первого вице-президента Сергея Ласькова и спортивного директора Сергея Гомоляко. Не хочется, чтобы «Магнитка» повторяла ошибки московского «Динамо», где подковёрные игры и интриги стали обыденностью. Пользы от этого нет никому, коллектив, включая игроков, всё прекрасно чувствует. В итоге это неминуемо сказывается на результате.

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Как оказались в команде сперва Андрей Соколов, а затем Дмитрий Рябыкин, призванные заменить покинувшего клуб Виктора Игнатьева, работавшего с защитниками? Сомневаемся, что их кандидатуры согласовывались с главным тренером. Такое ощущение, что помощники Воробьёву едва ли не навязывались, но ведь такого быть не должно. При всём уважении к Антону Чубарову и Равилю Гусманову они тоже не дотягивают до уровня Майкла Пелино или Марка Френча. Именно при североамериканских тренерах внутри штаба Илья Петрович показывал лучшие результаты. Сильные помощники, умеющие находить общий язык с соотечественниками-иностранцами (вспомните, как при Френче играли те же Майе и Карри), – залог успеха.

Илья Воробьёв Фото: vk.com/hcmetallurg

К легионерам в плей-офф вообще отдельный вопрос. К примеру, «Авангард» усилиями своего менеджмента не только сохранил в команде Корбана Найта, но и вернул Рида Буше. И что мы видим? Североамериканская связка – абсолютно лучшая в КХЛ. В свою очередь, у «Магнитки» в этом сезоне провалился Джош Карри, ниже своих возможностей сыграли Коди Кёрран, Брендан Лайпсик и Филипп Майе. Вопросов нет разве что к вратарю Эдди Паскуале, которому зачастую попросту не помогали полевые игроки.

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Бросалось в глаза, что «Металлург» периодически проседал в физическом плане. Как уже отмечено ранее, команда поздно ушла в отпуск, сыграв семиматчевую финальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА, а 25 июля уже была собрана снова. Глаза горели не у всех, усталость чувствовалась, а тут ещё увеличение регулярного чемпионата до 68 матчей. Всё это сказывается, мелочей в профессиональном спорте высших достижений не бывает.

Контракт у Ильи Воробьёва с «Металлургом» действует ещё весь следующий сезон, а кадровое решение в любом случае будет принимать президент клуба Виктор Рашников. Однако уже сейчас очевидно, что проблема случившегося фиаско зарыта гораздо глубже «неудачной и слабой» работы главного тренера. И выставлять виноватым одного человека как минимум странно.