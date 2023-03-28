Макдэвид стал 10-м игроком в истории НХЛ, набравшим 140+ очков за сезон

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Аризоной Койотс». Благодаря этому канадский нападающий довёл свой бомбардирский счёт в текущем сезоне до 140 очков.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 140+ баллов в рамках одного чемпионата. До канадского капитана «Эдмонтона» это смогли сделать Уэйн Гретцки (11 раз), Марио Лемье (5), Фил Эспозито (2), Стив Айзерман, Берни Николлс, Яромир Ягр, Пэт Лафонтен, Майк Босси и Адам Оутс (все — по 1).

В последний раз 140+ баллов за сезон смогли набрать 27 лет назад — в сезоне-1995/1996. В том чемпионате этого результата смогли добиться на тот момент одноклубники по «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (161 (69+92) в 70 матчах) и Яромир Ягр (149 (62+87) в 82 встречах).

Напомним, в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).