НХЛ приняла решение оценить в межсезонье целесообразность акций в поддержку ЛГБТ
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига оценит целесообразность акций в поддержку ЛГБТ в межсезонье. Причиной стал ряд отказов хоккеистов надевать радужные джерси на предматчевые раскатки в нынешнем чемпионате.
«Это первый раз, когда мы сталкиваемся с таким, и я думаю, что нам необходимо дать этому оценку в межсезонье. Это одна из проблем, когда игроки по разным причинам могут чувствовать себя некомфортно, надевая такую форму.
Думаю, сейчас это (акции) стало больше отвлекать, потому что суть того, что наши команды и мы делаем, на самом деле отодвинута в сторону, потому что небольшое количество игроков в основном приняли личные решения. И ты должен уважать это», — сказал Беттмэн в эфире CTV News.
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