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Капризов рассказал, звонил ли ему защитник «Виннипега», нанёсший Кириллу травму

Капризов рассказал, звонил ли ему защитник «Виннипега», нанёсший Кириллу травму
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал момент своей травмы в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против лидера «дикарей», навалившись на него.

«Что там произошло? Когда соперник упал, я уже, в принципе, почувствовал сразу на льду. Потом попробовал поехать обратно в зону, но уже понял, что всё, до свидания. Стэнли звонил сам лично? Ничего такого не было. Это нормально, игровой момент, бывает. В принципе, сам тоже виноват, что неправильно сыграл, подстроился под шайбу. Игровой момент, хоккей. Травмы бывают со всеми, они не исключение у каждого спортсмена, все с этим сталкиваются.

Когда мне сказали, что выбыл на четыре недели, тыры-пыры, почти до конца сезона, я подумал: «Блин, жаль». Хочется всё равно стабильно каждый сезон играть — и по личной, и по командной статистике. В прошлом году вроде был лучший результат в истории «Миннесоты», в этом году тоже неплохо идём. Я сейчас не играю, захожу новости почитать, потому что делать нечего. В этом плане хотелось 50 голов забить. Это хочется каждому игроку, и я тоже не исключение. Но теперь уже ничего не сделаешь, здоровье важнее», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Лига ставок».

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