Фридман: вот уже пару лет «Вашингтон» и Кузнецов потенциально движутся к разводу

Инсайдер и журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts поделился мыслями о ситуации с возможным обменом российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Самое интересное для меня в «Вашингтоне» — это Кузнецов. Очевидно, что сейчас «Кэпиталз» меняют свою команду. И я отдаю должное блогу Russian Machine Never Breaks, потому что они нашли статью из России, в которой говорится, что Кузнецов запрашивал обмен пару лет назад.

И вдруг многое начинает обретать смысл. Последние пару лет имя Кузнецова было на слуху. Ранее мы говорили о том, насколько натянутыми были отношения между ним и командой. Думаю, они разочаровались в игроке.

Овечкин стал победителем «Конн Смайт» в 2018 году, но Кузнецов был главной причиной, по которой они выиграли Кубок Стэнли. Он дал им элемент, о котором они всегда мечтали, когда его драфтовали, — что у них будет убийственные один-два центра (Бекстрём, Кузнецов), с которыми соперники не смогут справиться. Именно это и произошло в том плей-офф. Сразу после этого он получил большой контракт и в то время заслуживал каждый цент.

И если бы он продолжал играть так, как играл, это не было бы проблемой. Но с тех пор он действительно стал другим игроком. Я думаю, в клубе чувствуют, что у него нет такого же отношения, как раньше.

Кузнецов всегда был действительно честным вольнодумцем. Мне нравится с ним разговаривать. Он очень откровенен. Но я думаю, что в «Вашингтоне» считают, что он уже не тот преданный игрок, а он чувствует, что его не поддерживает организация. Это как свидание. Истина, наверное, где-то посередине.

Думаю, что это проливает свет на то, о чём многие из нас подозревали. Вот уже пару лет «Кэпиталз» и Кузнецов потенциально движутся к разводу. Как я уже сказал, если бы он играл так же, как в 2018 году, они не захотели бы его обменивать, а кто-то был бы рад его забрать. Он просто не был на том уровне, из-за чего команде стало труднее заключать сделки в мире с жёстким потолком зарплат. Это говорит мне, что обмен произойдёт в какой-то момент. Не могу сказать точно когда, но это произойдёт», — сказал Фридман.

Материалы по теме Евгений Кузнецов прокомментировал информацию о возможном обмене из «Вашингтона»