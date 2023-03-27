Евгений Кузнецов прокомментировал информацию о возможном обмене из «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал информацию из России о своём возможном обмене.
«Честно говоря, комментировать особо нечего.
Вы знаете, как это работает. Просто люди пытаются вбросить что угодно, чтобы получить лайки в социальных сетях, упоминания в «Твиттере» или что-то в этом роде. Я разговаривал с этими людьми и спросил: «Откуда это исходит?» Так что… прямо сейчас даже говорить не о чем.
Вижу ли я своё будущее в «Кэпиталз» после окончания этого сезона? Да. Конечно. Оба моих ребёнка родились здесь, выросли здесь. Я счастлив здесь, и мне нравится команда. Мне всё нравится. Но ты никогда не знаешь, что будет. Это не всегда зависит от меня», — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 73 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 41 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 53 очка.
- 27 марта 2023
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