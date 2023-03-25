«Вы дурите людей!» Гашек отреагировал на продление отстранения сборной России по хоккею

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение российской и белорусской сборных от турниров под своей эгидой.

«Мы все должны быть взволнованы — окей. Но объяснение причины: «На основе подробной оценки риска…» Что!? Это самая большая ложь в мире, меня от неё тошнит! Вы дурите людей, вы дурите российских спортсменов. Почему бы вам не указать истинную причину? Вам больше никто не доверяет.

Самое страшное, что вам прямо в глаза заявляют: «Мы это знаем, но это для страховки, чтобы русские не могли нас судить. Это рекомендуют юристы. Если бы мы сказали правду, мы бы облажались». Так что ИИХФ предпочитает врать людям, и мы на самом деле не знаем, почему российские и белорусские спортсмены не едут на ЧМ. Очень грустно!» — говорится в сообщении.

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