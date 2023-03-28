«Честно говоря, я играл ужасно». Нападающий «Оттавы» Штюцле — о матче с «Флоридой»
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Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле раскритиковал свою игру в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2). 21-летний форвард в игре отметился заброшенной шайбой.
«Честно говоря, я играл ужасно. Это определённо хорошо [забивать], но, в конце концов, я должен быть намного лучше. Чувствую, что каждый раз, когда я получаю шайбу, я недостаточно работаю ногами, и защитники меня останавливают. Я должен вернуться к тому, чтобы больше контролировать шайбу. Я проигрывал слишком много борьбы», — цитирует Штюцле официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Отметим, что в текущей регулярке на счету 21-летнего хоккеиста 82 (36+46) очка в 70 играх. «Флорида» располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 79 очков после 74 матчей.
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