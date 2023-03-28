Тэйвз — о концовке сезона: думаю, это мои последние недели в «Чикаго»

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз рассказал о своём самочувствии и о желании всё-таки выйти на игру в концовке сезона.
«Независимо от того, что произойдёт этим летом, я определённо думаю, что это могут быть мои последние несколько недель в «Чикаго».
Когда день за днём ты просто борешься с болью, встаёт вопрос: с какой целью? В какой-то момент это стало приносить больше вреда, чем пользы. Дошло до того, что я не мог двигаться на льду и даже не хотел надевать коньки или вставать с кровати, чтобы прийти на каток.
Я сделаю всё возможное, чтобы попытаться вернуться и сыграть в последних матчах регулярного сезона. Для меня определённо очень важно просто насладиться игрой, впитать её и просто по-настоящему оценить всё то, частью чего я являлся в «Чикаго, а также выразить свою признательность фанатам», — приводит слова Тэйвза Chicago SunTimes.
Напомним, в середине февраля Тэйвз рассказал, что состояние его здоровья не позволяет продолжать играть.
- 28 марта 2023
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