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Тэйвз — о концовке сезона: думаю, это мои последние недели в «Чикаго»

Тэйвз — о концовке сезона: думаю, это мои последние недели в «Чикаго»
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Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз рассказал о своём самочувствии и о желании всё-таки выйти на игру в концовке сезона.

«Независимо от того, что произойдёт этим летом, я определённо думаю, что это могут быть мои последние несколько недель в «Чикаго».

Когда день за днём ​​ты просто борешься с болью, встаёт вопрос: с какой целью? В какой-то момент это стало приносить больше вреда, чем пользы. Дошло до того, что я не мог двигаться на льду и даже не хотел надевать коньки или вставать с кровати, чтобы прийти на каток.

Я сделаю всё возможное, чтобы попытаться вернуться и сыграть в последних матчах регулярного сезона. Для меня определённо очень важно просто насладиться игрой, впитать её и просто по-настоящему оценить всё то, частью чего я являлся в «Чикаго, а также выразить свою признательность фанатам», — приводит слова Тэйвза Chicago SunTimes.

Напомним, в середине февраля Тэйвз рассказал, что состояние его здоровья не позволяет продолжать играть.

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