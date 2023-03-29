Евгений Малкин стал третьим россиянином, набравшим 75 и более очков за сезон

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 3:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин принял участие в двух голевых атаках своей команды, отметившись голом и голевой передачей. Таким образом, Малкин набрал 75-е и 76-е очков в нынешнем сезоне. На счету Евгения 26 голов и 50 результативных передач.

Малкин стал третьим россиянином, разменявшим порог в 75 очков — ранее это удалось сделать нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучерову и форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.