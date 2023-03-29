Шестёркин признан первой звездой матча с «Коламбусом». Панарин — вторая звезда

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0).

Первой звездой матча был признан российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. На счету россиянина 28 отражённых бросков из 30, в том числе несколько ярких спасений в ключевые моменты матча.

Второй звездой встречи признан форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Нападающий забросил шайбу и отдал результативную передачу, завершив матч с положительным показателем полезности «+2».

Третья звезда матча — нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, забивший гол и отдавший результативную передачу.

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