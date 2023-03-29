Тамбиев: если бы мы играли в некрасивый хоккей, полный зал во Владивостоке не собирался бы

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал популярное мнение о том, что дальневосточный клуб показывает некрасивый хоккей.

«Поступали ли предложения из других клубов? Сейчас, наверное, неэтично об этом говорить. Самое главное: работая в «Адмирале», я не отвлекаюсь на многие вещи. Мне здесь доверяют, дают творить как тренеру. Я занимаюсь хоккеем, занимаюсь командой. Как тренеру мне больше ничего не надо.

Говорят, что я поставил «Адмиралу» антихоккей? Всё определяет результат. Сейчас работу тренера определяет результат. Других критериев нет. Красивый хоккей — некрасивый, антихоккей. Я всегда говорю: спросите у игроков, что им больше нравится — играть в красивый хоккей и проигрывать или играть не в очень красивый хоккей, но побеждать. Если бы мы играли в некрасивый хоккей, полный зал во Владивостоке не собирался бы и такого хоккейного бума не было бы», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, «Адмирал» завершил сезон поражением в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» в шести матчах.