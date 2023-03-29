«Монреаль» не вышел в плей-офф второй сезон подряд

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.
После этого поражения подопечные Мартена Сан-Луи лишились шансов на попадание в плей-офф в текущем сезоне. «Канадиенс» не попадают в плей-офф второй сезон подряд. Текущий сезон – первый полноценный для 47-летнего специалиста в роли главного тренера профессионального клуба.
В прошлом сезоне «Монреаль» занял последнее, 16-е место в таблице Востока.
«Монреаль» после 75 матчей одержал победы в 30 встречах при 45 поражениях. С 66 очками канадский клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 29 марта 2023
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