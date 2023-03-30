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Лавиолетт — о поражении от «Айлендерс»: расстраивает, что мы потеряли очко

Лавиолетт — о поражении от «Айлендерс»: расстраивает, что мы потеряли очко
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт расстроен результатом матча с «Айлендерс» (1:2 Б). Специалист отметил вязкий характер матча с малым количеством опасных моментов.

«Расстраивает, что мы потеряли очко. Очки сейчас имеют большое значение. Матч был очень вязким, но мы знали, что так и будет. Мы ожидали такого типа игры, низкую результативность, мало бросков, мало опасных моментов», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

За семь матчей до окончания регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» отстаёт от зоны плей-офф на пять очков. Следующий матч столичная команда проведёт завтра, 31 марта, на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало матча — в 02:00 мск.

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