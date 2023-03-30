«В первом периоде было немного тяжело». Самсонов — о первой игре после рождения сына

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями от первой игры после недельного перерыва. Несколько дней назад у россиянина родился сын, в связи с чем он пропустил три матча команды. В сегодняшней встрече с «Флоридой» (2:3 ОТ) голкипер отразил 26 из 29 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.

«В первом периоде было немного тяжело. Организм должен был вспомнить эти нагрузки. Мне потребовалось пять минут, прежде чем я почувствовал себя комфортно. Это нормально. Неважно, как вы тренируетесь, потому что нагрузки в игре совершенно другие», — цитирует Самсонова журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети.

В текущем сезоне на счету Самсонова 24 победы в 37 матчах за «Торонто». Процент отражённых бросков составил 91,3%.

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