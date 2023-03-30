«В первом периоде было немного тяжело». Самсонов — о первой игре после рождения сына
Поделиться
Голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями от первой игры после недельного перерыва. Несколько дней назад у россиянина родился сын, в связи с чем он пропустил три матча команды. В сегодняшней встрече с «Флоридой» (2:3 ОТ) голкипер отразил 26 из 29 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.
«В первом периоде было немного тяжело. Организм должен был вспомнить эти нагрузки. Мне потребовалось пять минут, прежде чем я почувствовал себя комфортно. Это нормально. Неважно, как вы тренируетесь, потому что нагрузки в игре совершенно другие», — цитирует Самсонова журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети.
В текущем сезоне на счету Самсонова 24 победы в 37 матчах за «Торонто». Процент отражённых бросков составил 91,3%.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2023
-
11:35
-
11:20
-
11:05
-
10:55
-
10:42
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:02
-
07:53
-
07:09
-
07:08
-
06:52
-
06:26
-
05:36
-
05:19
-
04:44
-
02:45
-
01:40
- 29 марта 2023
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
Партнерский контент