«Лучшее время в моей жизни». Самсонов поделился эмоциями от рождения сына

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями от рождения первого ребёнка в семье. Россиянин несколько дней назад сообщил о рождении сына. Вратарь пропустил последние три матча «Мэйпл Лифс». Сегодня россиянин провёл первую за последние несколько дней тренировку с командой.

«Наверное, это была лучшая неделя в моей жизни. Много эмоций… последние четыре дня мы проводим все вместе дома, и это невероятно. Я чувствую себя прекрасно.

Первые пару дней я почти не спал, но сейчас я и моя собака спим в другой комнате. Пёс тоже умный и хочет немного поспать (смеётся)», — цитирует Самсонова журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети.

В текущем сезоне на счету Самсонова 24 победы в 36 матчах за «Торонто». Процент отражённых бросков составил 91,4%.