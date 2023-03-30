Билялетдинов: прошлые серии с «Авангардом» я уже забыл, это разные команды

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом».
«Всё нормально, ребята в хорошей форме. Время для отдыха было. Сыграют ли Хенкель и Глухов? Пока не готов ответить. Прошлые серии с «Авангардом» я уже забыл. Мы не думаем, будет ли нынешняя серия принципиальной, готовимся к сопернику. Это новая команда, хорошая команда, сбалансированная. На протяжении сезона она улучшала свою игру, не случайно они сыграли таким образом. У них очень хорошее большинство. Есть игроки, которые забивают. Нет смысла сравнивать с прошлым, это разные команды.
Вообще два соперника, с которыми мы играли ранее, заставили нас подумать, кое-что поменять. Это были очень полезные игры. Мы извлекли [из них] определённые вещи, которые надо было поправить. Мало забивали? А кто сейчас даёт много забивать? Соперники хороши в обороне, надо её пробивать», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.
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