Грицюк: у «Авангарда» любой может подраться. Пришло время, когда некуда отступать

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк сообщил, что готов к жёсткой и провокационной игре в матчах серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом».

«Плей-офф – не то время, когда тренируешь какие-то личные навыки. Показываем всё, что приобрели за сезон. В свободное время занимаемся восстановлением. Надо правильно подойти к серии с «Ак Барсом», у них подзатянулась битва с «Адмиралом», но никогда не знаешь, кто в каком тонусе будет.

Конечно, мы готовы к Казани, всё время с ними встречи в плей-офф. Не хотелось бы прерывать нашу масть, настраиваемся на хороший хоккей. Я раньше никогда в плей-офф не играл против Билялетдинова, вчера вот с Кириллом Семёновым созванивались, спрашивал, как ему тренер, как коллектив. Я только рад, что смогу сыграть против такого сильного тренера, для меня это ещё большая ответственность.

У « Ак Барса» есть ребята, которые будут лезть под кожу, но меня это только задорит, придаёт эмоций ещё больших. Тогда игра получается более жёсткой, и смотреть её намного интересней. Конечно, придётся где-то потолкаться, но если надо, то у нас любой может подраться, постоять за команду. Время пришло, когда некуда отступать, когда нет смысла жалеть себя», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.