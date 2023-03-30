Новый глава НХЛПА прокомментировал отказ некоторых игроков участвовать в ЛГБТ-акциях
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Новый глава ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш прокомментировал отказ некоторых игроков участвовать в ЛГБТ-акциях.
«Думаю, что для лиги и в раздевалках очень важно, чтобы мы были инклюзивными. Вероятно, нам тоже есть над чем поработать», — приводит слова Уолша журналист Грег Вышински в своём «твиттере».
Отметим, что ранее ряд клубов, за которые выступают российские хоккеисты, отказались от участия в ЛГБТ-акциях. Среди этих команд «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс».
Последним российским игроком, отказавшимся от акции, стал защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин. Хоккеист отказался участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б).
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